Martin Sheen se sentía 'impotente' ante los problemas de su hijo Charlie

El veterano actor Martin Sheen reconoce que le resultó muy "doloroso" presenciar la caída en desgracia de su hijo Charlie Sheen después de que este fuera despedido de la serie 'Dos hombres y medio' de la cadena CBS en 2011.

"No podíamos hacer demasiado por ayudarle con lo que estaba sucediéndole en aquel momento, más allá de rezar por él y ayudarle a levantarse. Intentas estar tan presente como sea posible, pero tienes que ser consciente de las circunstancias. Tienes que ser consciente de muchas cosas que el público no conoce. Solo los que le conocemos sabíamos por lo que estaba pasando. Y resultó muy doloroso. También para él", confiesa el intérprete en la revista Radio Times.

Martin, que lleva 30 años sobrio tras sufrir un ataque al corazón en el set de rodaje de 'Apocalypse Now' en 1997, sufrió enormemente viendo a su famoso hijo realizar su desastrosa gira de monólogos titulada 'My Violent Torpedo of Truth/Defeat is Not An Option', aunque insiste en que no había nada que pudiera hacer en ese momento.

"Puedes asegurarles que estás ahí para ellos y que les quieres, pero no puedes cambiar nada. Rezas para que llegue un momento de claridad, confías en un poder superior y nunca jamás pierdes la esperanza. Porque eso supone caer en la desesperación", añadió.