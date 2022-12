Martin Sheen no hará campaña presidencial junto a su hijo Charlie Sheen

El actor Martin Sheen no era consciente de las ambiciones políticas de su hijo Charlie Sheen hasta que este aseguró que le encantaría presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2016 junto a su padre, quien sería su mano derecha como vicepresidente, y aunque se sienta halagado ante tal gesto de confianza, Martin considera que ya es demasiado mayor como para comenzar una carrera en el gobierno.

"Bueno, es algo nuevo para mí. Me siento halagado de que me eligiera a mí como su vicepresidente. No tengo ningún interés personal en política más allá de apoyar a ciertos personajes públicos a los que admiro profundamente, incluyendo a nuestro presidente Barack Obama", declaró Martin, famoso por interpretar al presidente de los Estados Unidos en la serie televisiva 'El ala oeste de la Casa Blanca', en exclusiva a la agencia BANG Showbiz, insinuando que su famoso hijo debería continuar dedicándose a la actuación: "Es muy bueno en ello".

A pesar de la opinión de su padre, Charlie está convencido de que si decidiera presentarse como candidato a la presidencia, la respuesta de los ciudadanos estadounidenses sería muy positiva, según sus propios sondeos.

"He realizado mis propias encuestas a pie de calle, como a unos diez tipos, pero da lo mismo. En cualquier situación, no importa cuál sea el escenario ético o social, cuando le pregunto a la gente: '¿Qué pasaría si me presentara a Presidente?'. La respuesta es cien por cien positiva. ¿Y a que no adivinas quién sería mi vicepresidente? Mi padre", aseguraba el intérprete en el programa 'The Flipside With Michael Loftus'.