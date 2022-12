Marlon Teixeira, el modelo brasileño que ha enamorado a la ex de Bisbal

A la actriz Eugenia Suárez no han tardado en salirle nuevos pretendientes después de concluir su relación con el cantante David Bisbal este verano y uno de ellos es, supuestamente, el modelo brasileño Marlon Teixeira. Pero, ¿quién es en realidad el hombre que ha logrado enamorar de nuevo a la argentina?

Marlon tiene a sus espaldas un amplio currículum como maniquí y, al igual que Eugenia, mantiene un perfil muy activo en la redes sociales que ha ayudado en gran parte a que sus seguidores se den cuenta de un detalle muy curioso: mantiene un parecido asombroso con Kit Harington. O lo que es lo mismo, con el actor que encarna a Jon Nieve en la famosa serie de 'Juego de Tronos'.

La semejanza entre los dos jóvenes es tal que ha dado incluso pie a la creación de un curioso cuestionario en el portal BuzzFeed en el que el jugador debe adivinar quién es Kit y quién es Marlon en una serie de fotografías.

Ahora bien, lo que no se sabe aún es si este parecido con el personaje de 'Juego de Tronos' es lo que ha conseguido hacer que Eugenia caiga rendida a sus pies.

Los rumores de un posible romance entre ambos comenzaron a brotar en la prensa argentina cuando empezaron a seguirse en las redes sociales y a intercambiar 'likes' en sus cuentas de Instagram.

Sin embargo, la actriz afirma que por el momento no está interesada en encontrar de nuevo el amor.

"Por ahora no. Tampoco soy una mujer que busque estar de novia, es algo que me pasa de forma natural. Me gusta estar sola. Aprovecho mucho la soledad, la disfruto y no me vuelvo loca. Me llevo muy bien conmigo misma", explicaba a la edición argentina de la revista ¡HOLA!.

Por: Bang Showbiz