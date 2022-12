Mark Consuelos: 'No soy amigo de mis hijos, les educo con disciplina'

El actor Mark Consuelos no es uno de esos padres que intentan ser amigos de sus hijos cueste lo que cueste, ya que está convencido de que la mejor manera de educar a Michael (18), Lola (14) y Joaquin (12) -fruto de su matrimonio con la presentadora Kelly Ripa- es a través de una estricta disciplina, tal y como su padre hizo con él.

"Mi padre era una mezcla de Pancho Villa y Saddam Hussein, todo en uno. A día de hoy somos muy buenos amigos, hablamos todo el tiempo y mantenemos unas conversaciones increíbles. Pero no me puedo permitir ser así con mis hijos en este punto. Ser amigo de mis hijos no está entre mis posibilidades. Tengo que ser con ellos igual que mi padre era conmigo", revela el intérprete en una entrevista con la revista Men's Health.

Como cualquier otro padre, en ocasiones Mark también se siente sobrepasado por las preocupaciones.

"Cuando eres padre, tu principal preocupación es si tus hijos son educados o si les va bien en el colegio. Solo esperas que no estén ahí fuera siendo asesinados o enganchándose a las drogas, así que es fácil perder de vista la parte divertida de la paternidad", admite.

Por su suerte para Mark, su mujer comparte exactamente su misma filosofía parental, que en su caso concreto le ha creado más de un problema con su hija Lola.

"No creo que le caiga demasiado bien, pero no me importa. Siempre le digo: 'No soy tu amiga, soy tu madre'. Como su madre siento la obligación de hacer que viva en el mundo real. No importa a qué te dediques o quién seas, si eres madre, eres madre", aseguraba Kelly durante una entrevista con la presentadora Wendy Williams.