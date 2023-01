Mario Vargas Llosa lamenta sufrimiento de su familia por culpa de su relación con Isabel Preysler

El escritor Mario Vargas Llosa es consciente de que su relación sentimental con Isabel Preysler y el revuelo mediático que generó han afectado negativamente a su familia -especialmente a su exmujer Patricia y a sus hijos.

Álvaro, Gonzalo y Morgana- al convertirla en el objetivo de los paparazzi, algo que lamenta profundamente.

Publicidad

"[Los paparazzi] han seguido absolutamente a toda la familia, todo el mundo ha tenido que pagar un poco cosas que hacía yo. Lo siento muchísimo, pero no había manera de evitarlo, y creo que en la vida presente no hay manera de evitarlo. Una de las características de la vida presente es que la privacidad ha desaparecido, ya no existe, hay una tecnología capaz de transgredir la privacidad a todos los niveles. Esto tiene efectos económicos, políticos, culturales, pero una de las consecuencias es que lo que entendíamos por privacidad, pura y simplemente, ya no existe", lamentó el escritor en una entrevista al suplemento Babelia del periódico El País.

En su caso concreto, al peruano le ha resultado una verdadera pesadez verse arrastrado al mundo de la prensa del corazón sin desearlo.

"Sabía que con esta nueva relación habría cierta repercusión de tipo periodístico, pero nunca en la vida imaginé que tendría esa repercusión continental, que hubiera semejante especulación periodística en torno. Tanto para Isabel como para mí ha sido muy, muy pesada en estos últimos meses. Pero bueno, es una realidad de nuestro tiempo, me ha permitido conocer un poco mejor un oficio que es el mío también", añade.

A pesar de todo, Vargas Llosa afirma sentirse "inmensamente feliz" junto a Isabel, quien le ha ayudado a recuperar la ilusión y a rejuvenecer.

Publicidad

"Mi vida privada ha sufrido una especie de transformación muy profunda, soy inmensamente feliz porque es una experiencia que me ha enriquecido extraordinariamente y lo único que lamento es que la felicidad se consiga muchas veces causando infelicidad a tu alrededor. Desde luego que eso lo lamento muchísimo, pero me siento muy ilusionado, realmente muy rejuvenecido, y tengo mucha esperanza de que en el futuro esto tenga un efecto no solo en mi vida privada, sino también, y fundamentalmente, en mi trabajo de escritor".

Por: Bang Showbiz