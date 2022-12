Mario Lopez no necesita tiempo para descansar

Desde que saltara a la fama con su papel en la exitosa serie de los noventa 'Salvados por la campana', Mario Lopez ha cultivado una de las carreras más largas y polifacéticas de Hollywood, siendo capaz de moverse como pez en el agua entre la actuación, el baile o las labores de presentador, una serie de aventuras profesionales que sin embargo no le han hecho plantearse tomarse una temporada de descanso para disfrutar de su tiempo libre, ya que está convencido de que mantenerse ocupado al cien por cien es la mejor manera de asegurar su propia salud mental.

"Estar ocupado es lo que describe básicamente mi vida. No he tenido un momento para no hacer literalmente nada en mucho tiempo. Pero no pasa nada, porque soy un tipo con mucha energía y necesito encontrar distintas maneras de quemarla. Y por supuesto, me siento muy afortunado por poder hacer todas estas cosas diferentes. Hasta ahora ha ido genial", aseguró el presentador del programa 'Extra' al portal The Dallas Morning News.

Siguiendo con la misma línea de hiperactividad que ha marcado el resto de su trayectoria, a sus 40 años Mario no ha querido esperar más tiempo para escribir sus memorias, 'Just Between Us', en las que ha aprovechado para desmentir entre otras cosas el retrato "poco favorecedor" suyo que ofrece 'Unauthorized Saved by the Bell', una película que trata de reflejar las tensiones que se habrían vivido detrás de las cámaras entre el grupo de adolescentes protagonistas de la exitosa comedia.

"Estoy muy emocionado con el libro. Creo que es una manera de mirar atrás a los cuarenta años de mi vida con humor, con todos los errores que he cometido, y ha habido unos cuantos, de una manera muy cándida. No deja de resultar irónico que 'Unauthorized Saved by the Bell' acabe de salir ahora, así que también quise incluir lo que pasó de verdad, aclarar algunas cosas, porque obviamente no fue un retrato muy favorecedor", concluyó.