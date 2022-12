Mario Lopez acumula la experiencia de 'varias vidas'

Uno de los mayores inconvenientes que Mario Lopez ve de haber triunfado en la industria del espectáculo siendo apenas un adolescente, es que a sus casi 41 años ya tiene la sensación de acumular a sus espaldas mucha más experiencia de la que debería, lo que en ocasiones le llevaba a preguntarse si no habrá vivido ya varias vidas antes de la actual.

"Es increíble lo que puedes llegar a olvidar de todo lo que te ha pasado a lo largo de los años. Tratar de recordarlo es un ejercicio muy divertido. En mi caso concreto, no he podido evitar pensar: 'No me puedo creer que el tiempo haya pasado volando de esta manera'. Pero lo hace de verdad. Tengo la impresión de haber vivido varias vidas, aunque ha sido una bendición poder hacer cosas tan distintas", confesó Mario al programa 'Great Day San Francisco' de la cadena KENS5.

Publicidad

Más en concreto, a Mario le parece que su paso por la exitosa serie 'Salvados por las campana' se produjo hace siglos, lo cual no quita que se haya sentido profundamente ofendido ante el retrato "poco favorecedor" de sus compañeros de reparto y de sí mismo que ofrece 'The Unauthorized Saved by the Bell', una película que trata de reflejar las tensiones que se habrían vivido detrás de las cámaras entre el grupo de adolescentes protagonistas.

"En realidad no he querido verlo, pero me han dicho que es pura basura", concluyó.