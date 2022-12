Mariah Carey ya tiene relevo en la música

La cantante Mariah Carey cree que sus mellizos de cuatro años, Moroccan y Monroe, terminarán siendo cantantes. Al menos se está convenciendo de ello después de ver cómo cuando ella está practicando en casa, ellos le hacen casi de manera instintiva los coros, e incluso se saben ya la letra de uno de sus nuevos temas.

"Ya cantan mi nueva canción 'Infinity', ya hacen los coros. ¡Eso es buena señal!", contó en el programa 'Good Morning Britain'.

Mariah recuerda el embarazo de los pequeños -hijos de su exmarido Nick Cannon- como una dura experiencia.

"El embarazo fue muy difícil. Tuve diabetes gestacional, tuve preeclampsia, tuve muchas cosas de las que ni te gustaría saber. Por eso, para todo el mundo que ha tenido mellizos... chapó, porque no es fácil. He pasado por muchas cosas, sobre todo durante los últimos cinco años. He vivido muchas experiencias en los últimos tiempos, mientras que antes todo giraba en torno al trabajo, trabajo y trabajo", explicaba.

La conocida artista se encuentra actualmente desarrollando su serie de conciertos '#1 to Infinity' en El Coliseo del Caesars Palace de Las vegas, y aunque la semana pasada sufrió una bronquitis reconoce que eso no le ha privado de experimentar todos los encantos de la ciudad, con la que también están encantados sus hijos.

"Me lo estoy pasando muy bien aquí. A los niños les encanta. Así que bien", concluyó.