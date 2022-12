Margot Robbie aún recuerda el día en que comió dos kilos de espagueti

La actriz Margot Robbie todavía conserva el recuerdo de un día en el que decidió participar en una competición de comida y tuvieron que darle una medicina para que vomitara los dos kilos de espagueti que se había comido.

"Es asqueroso pero participé en un concurso para ver quién comía más en una hora. Era un cubo lleno. Trabajaba en [la serie australiana] 'Neighbours' en ese momento y anunciaron que el descanso de comida se había terminado, que teníamos que volver al set, y yo no me podía mover. Tuvieron que llamar a la enfermera y me dio lo que dan a los niños que se tragan veneno. Vomité 1.8 kilos de espagueti y volví al set. Me sentía bien", recordó entre bromas en el programa de BBC 'The Graham Norton Show'.

Publicidad

Pero no ha sido la única experiencia extrema de la actriz con la comida. Margot ya había contado que cuando trabajaba en la cadena de comida rápida Subway, antes de ser actriz, acostumbraba a comer enormes cantidades de masas para galletas.

"Me ponía mala de tanto comer esa cosa. Comí demasiada masa de galleta congelada", contó en el programa de radio Shazam Top 20.