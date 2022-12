Marc Anthony sigue siendo 'atractivo' para Jennifer Lopez

Aunque Jennifer Lopez y Marc Anthony finalizaron legalmente su matrimonio a finales del mes pasado, tras obtener el divorcio tres años después de su separación, la relación entre los dos artistas sigue siendo tan cordial y estable como en los mejores años de su vida en común, sobre todo porque la confianza que existe entre ambos les lleva a reunirse con frecuencia para hablar sobre todo tipo de asuntos personales y, sobre todo, de cuestiones referentes al bienestar de sus mellizos Max y Emme.

Publicidad

"Marc es el mejor amigo que podría tener en mi vida, le quiero con locura y siempre nos hemos apoyado mutuamente en los momentos difíciles. Que lo nuestro no funcionara no tiene nada que ver con la falta de amor entre nosotros, sino con el hecho de que no estábamos preparados para convivir como un matrimonio. Ahora mismo estamos haciendo lo que se espera de dos padres que adoran a sus hijos: mantenernos cerca el uno del otro para asegurarnos de que los niños crecen sanos y felices", confesó la artista a la presentadora estadounidense Wendy Williams, para transmitir a continuación las sensaciones que sigue experimentando cuando está cerca de su exmarido.

"Tengo que decir también que sigo pensando que Marc es uno de los hombres más atractivos que he conocido en mi vida. Su estatura puede ser baja, pero su presencia es enorme y tiene la capacidad de hipnotizar a todos los que se encuentran a su alrededor. Tiene un sentido del humor increíble, es de esos hombres que consigue que no puedas parar de reír. Todo en él es muy sexy", bromeó en la misma entrevista.

No resulta demasiado sorprendente que la diva del Bronx siga haciendo hincapié en los encantos que le llevaron a enamorarse perdidamente del artista portorriqueño, teniendo en cuenta que el mismo Marc Anthony confesaba recientemente que su padre le enseñó a ocultar sus defectos físicos potenciando el carisma y la simpatía que han hecho de él todo un mito sexual para sus fans. Esa es quizá una de las razones por las que el astro de la música disfruta estos días de una envidiable relación sentimental con la supermodelo venezolana Shannon de Lima.

"El otro día le pregunté [a mi padre] que si se acordaba de cuando me decía que era muy feo de pequeño. Se me quedó mirando y me dijo: 'Siempre he pensado que los dos somos horriblemente feos. Espero que nunca lo olvides'. Fue una gran lección que recibí de mi padre. Me considero un hombre feo, pero que ha sabido sacar provecho de su encanto personal para triunfar en todo lo que se ha propuesto. Creo que la clave está en que nunca he tenido problemas de autoestima", contaba Marc a la revista Men's Fitness.