Marc Anthony sabe cómo tratar a las mujeres atractivas

Convertirse de nuevo en un hombre casado no ha acabado con las buenas maneras de Marc Anthony, que nunca se olvida de ofrecer su cara más amable a todas aquellas reporteras que se acercan a entrevistarle en cada una de sus apariciones pública, algo que dejó tremendamente sorprendida a la modelo Aleyda Ortiz cuando le conoció por primera vez en la entrega de los Latin Grammy el pasado noviembre varios meses después de ser coronada reina de 'Nuestra Belleza Latina'.

"¡Me sorprendió mucho Marc! Estaba saliendo del backstage en los Grammy Latino y todo el mundo estaba tratando de entrevistarle. Me acerqué a él y me dijo: '¡Felicidades!'. Me quedé fría. Estaba intentando hacerle una entrevista y jamás pensé que podría felicitarme. Nunca entendí si me reconoció o qué", explicó Aleyda a Mezcal TV.

Es precisamente a ese encanto personal al que Marc ha atribuido siempre su increíble éxito entre las mujeres, que le ha llevado a pasar por el altar con tres de las féminas más atractivas del mundo del espectáculo: Dayanara Torres -con quien estuvo casado de 2000 a 2004-, Jennifer Lopez -de quien se divorció oficialmente el año pasado tras tres años separados- y Shannon de Lima, con quien contrajo matrimonio el pasado mes de noviembre en la República Dominicana.

"Tengo que decir que sigo pensando que Marc es uno de los hombres más atractivos que he conocido en mi vida. Su estatura puede ser baja, pero su presencia es enorme y tiene la capacidad de hipnotizar a todos los que se encuentran a su alrededor. Tiene un sentido del humor increíble, es de esos hombres que consigue que no puedas parar de reír. Todo en él es muy sexy", declaraba recientemente la propia Jennifer a la presentadora estadounidense Wendy Williams.