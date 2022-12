Marc Anthony le dio el honor a Carlos Vives de cantar en su boda

Los invitados al exclusivo enlace de Marc Anthony y Shannon de Lima -celebrado este martes en la República Dominicana- que estuviesen esperando disfrutar de un concierto gratuito del cantante durante el banquete posterior debieron llevarse una gran decepción ya que el portorriqueño no quiso cantar en su propia boda, prefiriendo confiarle dicha labor a su íntimo amigo Carlos Vives.

Pero pese a la negativa de Marc a subirse al escenario, los más de cien asistentes a la boda bailaron hasta altas horas de la mañana al ritmo de la música latina con la que los novios quisieron amenizar una velada "mágica".

"Estaban presentes la familia y los amigos más cercanos en casa de Marc, incluyendo algunas personalidades bastante famosas. Marc no actuó, pero todos se lo pasaron muy bien bailando. Nadie paró de bailar desde el principio hasta el final. La casa era algo mágico. Hubo una fantástica cena tradicional y una noche muy larga llena de música latina", aseguró una fuente a la sección Page Six del periódico New York Post.

La pareja de recién casados consiguió mantener sus planes de boda en la más estricta intimidad durante semanas hasta que una indiscreción de precisamente su amigo Carlos Vives hizo salir a la luz su intención de darse el "sí, quiero".

"Sí, estoy invitado a la boda, voy a acompañarlo, claro que sí. Tenemos una muy buena amistad desde hace muchos años. Él está contento, y si él está contento todos estamos felices y lo vamos a acompañar", aseguraba Vives a HOLA! TV, una pequeña metedura de pata que sin duda habrá compensado de sobra ofreciendo su mejor repertorio musical en la boda.

Por: Bang Showbiz

