Louis Tomlinson se pone de parte de Calvin Harris en la disputa del DJ con Zayn Malik

El componente de One Direction Louis Tomlinson no ha dudado en elegir bando en el enfrentamiento que Zayn Malik ha protagonizado en las redes sociales con Calvin Harris después de que este se sintiera ofendido por un comentario que Zayn retuiteó criticando la decisión de la novia del DJ, la cantante Taylor Swift, de retirar su música de Spotify. Y lo sorprendente es que Louis no se ha puesto precisamente del lado de su antiguo compañero de banda. Por el contrario, el componente del quinteto británico ha compartido en su perfil virtual el mensaje con el que Calvin afeó el comportamiento de Zayn.

"¿Has conseguido ganar dinero? Genial... Ahora bien, que le jo*an al 99% de los músicos que dependen de este tipo de servicios para subsistir, ¿verdad? Sí, que les jo*an...", reza el tuit escrito por el pinchadiscos escocés que ha retuiteado Louis.

La pelea entre Zayn y Calvin comenzó cuando el primero compartió en su perfil de Twitter un imagen comparando a Taylor con la polémica artista Miley Cyrus.

"Ya he ganado todo el dinero que necesito. Si nadie compra mi disco, pues vale", rezaba la imagen, utilizando la cita de Miley para ridiculizar la cruzada que Taylor ha iniciado para que todos los músicos sean recompensados financieramente por su duro trabajo.

Más tarde Calvin quiso aclarar que el tuit con el que supuestamente había respondido a Zayn no iba en realidad dirigido a él.

"No pasa nada. Me refería a la cita en sí, tío, no a ti personalmente", afirmó el DJ, aunque el joven cantante no se mostró muy dispuesto a aceptar la rama de olivo que le tendía este en su respuesta.

"Obviamente tú tampoco has entendido lo que yo he dicho, así que te sugiero que te relajes", le contestó Zayn.