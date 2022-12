Lorde no quiere ser una 'princesa del pop'

La intérprete del popular tema 'Royals' no quiere que se le considere una frágil princesa del pop, muy al contrario, Lorde admira los espíritus fuertes, opinantes y luchadores, como el de la veterana cantante Patti Smith. "Me gustan las mujeres que no han dejado huella en la historia precisamente por su dulzura. Patti Smith era punzante. Estaba frustrada. No le importaba lo que dijera la gente. No hay mejor ídolo musical para las mujeres jóvenes, porque ahora hay una gran presión para que seamos siempre positivas. En cada sesión de fotos que tengo me piden grandes sonrisas. Y yo no debería aceptar eso", explicó la guerrera Lorde a la revista Fashion. La cantante neozelandesa está decidida a sus 17 años a mostrarse tal y como realmente es a sus fans porque cree que los adolescentes de estos días son muy listos como para creerse la "mierd*" que les puedan contar los artistas. "Los jóvenes han cambiado la forma en que ven la cultura pop. Ahora tenemos el poder de discernir. Tenemos Tumblers, nos creamos una imagen de las cosas a diario. Podemos darnos cuenta rápidamente de la mierd*", aseguró. Probablemente ese espíritu crítico, combativo y tenaz es el que ha llevado a la jovencísima artista a ocupar en medio mundo los principales puestos de las listas de ventas, algo que le ha reafirmado en su idea de que uno debe siempre perseguir sus sueños. "A cualquier edad uno puede conseguir lo que sea, hay muy pocos límites. No importa dónde se viva, ni la raza de uno. Internet lo hace posible y yo soy la prueba de ello", añadió.