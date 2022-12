"Lo que hace Miley Cyrus es bastante vulgar": Dita Von Teese

Aunque Dita Von Teese es una de las artistas eróticas más reconocidas a nivel internacional, la reina del burlesque no ve con buenos ojos las provocativas coreografías que la cantante Miley Cyrus lleva a cabo en sus actuaciones, ya que cree que están alejadas del concepto 'arte'.

"Creo que lo que hace Miley Cyrus en el escenario es bastante vulgar. Personalmente, pienso que algo muy bonito se puede combinar con algo vulgar y construir así una obra de arte, pero el problema de Miley es que lo que hace no es ninguna de las dos cosas. Por ejemplo, prefiero ver reportajes fotográficos de Helmut Newton o videos o dibujos de contenido erótico. Eso sí que me llega a inspirar, y no las vulgaridades que se ven una y otra vez en la vida cotidiana", comentó la bailarina y modelo al periódico The New York Post.

Sin embargo, las sugerentes y polémicas actuaciones que ha realizado Miley a lo largo de este último año han sido fundamentales para erigirse como una de las cantantes con más repercusión mediática de este último curso, llegando a ser nombrada hace tan solo dos días como la 'Artista del Año' por la prestigiosa cadena MTV.

Por: Bang Showbiz