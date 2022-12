Lindsay Lohan se aleja de las malas influencias

La controvertida Lindsay Lohan está dispuesta a dar un paso más allá en la nueva etapa de estabilidad y responsabilidad que la definen a día de hoy, por lo que habría decidido centrarse por completo en la tarea de rescatar su maltrecha carrera profesional y, al mismo tiempo, en la de desprenderse definitivamente de aquellas personas que la animaban a dejarse llevar por la "tentación".



"Lindsay se está preparando para iniciar uno de los proyectos más importantes de su carrera. Va a protagonizar y producir un thriller psicológico, 'Inconceivable', que la traerá de vuelta a la prominencia comercial. Se lo está tomando tan en serio, que no piensa en otra cosa que en su trabajo, lo que le ha ayudado además a cortar de raíz todas aquellas malas influencias que la solían colocar tan cerca de la tentación", aseguró su padre, Michael Lohan, al diario New York Daily News.



El hecho de haber iniciado un ilusionante capítulo tanto en el plano profesional como en su vida diaria no significa que Lindsay Lohan vaya a enterrar definitivamente su turbulento pasado, ya que una de las técnicas que tiene a su disposición para superar las consecuencias psicológicas y anímicas de su errática trayectoria consiste, precisamente, en hablar públicamente de todo lo sucedido. Por ello, la que fuera estrella juvenil sigue inmersa en la grabación de un programa especial con la famosa Oprah Winfrey en el que relatará sin tapujos los orígenes de la problemática conducta exhibida en años anteriores.



"Va a ser uno de los documentales biográficos más transparentes y brutalmente honestos de los muchos que se pueden ver sobre las estrellas de cine. Lindsay no tiene ninguna intención de esconder nada, porque entiende que la única forma de superar para siempre los problemas del pasado es enfrentándose a ellos cara a cara y analizando sus causas y consecuencias", reveló una fuente de la producción al citado medio.



Bang Showbiz