Lindsay Lohan, protagonista de un nuevo escándalo

Aunque Lindsay Lohan parecía haber dejado atrás el polémico comportamiento que mostraba antes de ingresar en rehabilitación el pasado verano, la actriz volvió a ser la protagonista de una controvertida escena, esta vez durante una fiesta organizada por su expareja Morgan O'Connor, en la que arremetió gravemente contra todos los invitados del evento.



"Lindsay se enteró de que Morgan estaba dando una fiesta en el hotel Dream Downtown y acudió allí directamente. Cuando llegó, empezó a gritarles a todas las chicas que se marcharan y dijo a alguna de ellas que su ropa era falsa. Dijo que no se iría de allí hasta que todas se hubieran ido. Se comportó como una auténtica niña", reveló una fuente a la sección Page Six del periódico New York Post.



De hecho, los presentes en la celebración se vieron obligados a llamar a los miembros de seguridad del hotel ya que, además de mostrarse fuera de control en todo momento, Lindsay decidió encerrarse en el baño de la habitación después de que Morgan se negara a besarle.



"Ninguno de los que estaban allí sabía muy bien qué hacer. Lindsay estaba tan enloquecida que parecía que era su habitación, y no la de Morgan. Llamó a su padre y decidió encerrarse en el baño. No es la primera vez que se comporta de esta manera, siempre aprovecha cualquier situación para causar problemas. Morgan ya no quiere saber nada de ella; al revés, está muy centrado en su carrera como modelo y no quiere que Lindsay le moleste con situaciones como esta", aseguró el mismo confidente.

Fuente: Bang Showbiz

CONTENIDO RELACIONADO