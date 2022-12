Lily Allen y Kanye West, unidos por sus discos en la gala del Met

La cantante Lily Allen se encontró con el rapero Kanye West en la gala del Met, donde vivieron un simpático momento al hablar sobre la similitud de los nombres de sus discos.

"Fue divertido porque mi disco se llama 'Sheezus' y el suyo 'Yeezus', así que es 'Sheezus' y 'Yeezus'", señaló la cantante en el programa de la televisión británica 'Loose Women'.

El tono de broma de la artista prosiguió al hablar de Kim Kardashian, y en concreto de su trasero, sobre el que no se atrevió a aventurar si es tan grande como parece en las fotografías.

"No me he fijado. Estuvimos hablando, pero la miré a la cara, porque habría sido raro mirar a su trasero en ese momento", declaró.

La cantante aprecia que le inviten a eventos tan reputados como la gala del Met, pero no cree que sea algo divertido porque la mayoría de los asistentes están más preocupados en la prensa que en pasarlo bien.

"Es genial que te inviten a estos actos, pero no es como salir con tus amigos. No es divertido, todo el mundo está demasiado preocupado posando ante las cámaras", sentenció la cantante.