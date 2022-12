Lily Allen rechazó protagonizar un incesto en 'Juego de tronos'

Aunque nunca ha parecido molestarle la polémica que despierta habitualmente su actitud, la cantante Lily Allen traza una línea muy clara en lo que respecta a las relaciones familiares. Esa fue la razón por la que rechazó un cameo en la exitosa serie 'Juego de tronos', en la que participa su hermano pequeño Alfie Allen, ya que el papel exigía que ambos protagonizaran una escena subida de tono, pese a que su vínculo familiar también se extendía a los personajes que hubieran interpretado en la pantalla.

"Me han ofrecido realizar un pequeño papel en la serie 'Juego de tronos'. Me preguntaron si estaría interesada en interpretar a la hermana de Theon [el personaje de Alfie] pero me sentía incómoda porque hubiese implicado que ambos montáramos en el mismo caballo, donde él hubiese tenido que flirtear conmigo, tocarme y toda esa mier**. En cuanto me explicaron todo dije: 'No, gracias'", confesó durante un encuentro digital con sus fans en la plataforma Reddit.com.

Pese a su incomodidad al conocer el contenido de la escena, Lily es consciente de que la ficción televisiva recoge momentos mucho más controvertidos. De hecho, y pese a ser una de las fans más incondicionales de su hermano, la artista reconoce que en ocasiones le resulta difícil mantener los ojos abiertos ante algunas de las torturas que aparecen en la serie, sobre todo cuando son protagonizadas por Alfie.

"Me encanta el programa y estoy muy orgullosa de mi hermano, pero no puedo soportar la idea de que le corten el pene. Cuando me explicó que era algo que iba a suceder en uno de los capítulos, creí que no me supondría ningún problema. Pero luego, cuando estaba viendo las imágenes, tuve que cruzar las piernas, dar la espalda a la pantalla y tratar de no escuchar lo que estaba pasando", aseguró.

Las respectivas carreras artísticas de los dos hermanos no parece que vayan a cruzarse en el mundo de la actuación por el momento, por lo que la colaboración indirecta de Alfie como protagonista de uno de los primeros sencillos de su hermana continuará siendo lo único que compartan en el terreno profesional. La siempre controvertida Lily incluyó en su primer disco una canción llamada 'Alfie' en la que la primogénita de la familia Allen se quejaba abiertamente de la afición desmedida del benjamín del clan por la marihuana y los videojuegos.