Liam Payne responde a las duras críticas que Noel Gallagher hizo sobre One Direction

Aunque el cantante Liam Payne es un gran admirador de Noel Gallagher, considera que el excomponente de Oasis es un hipócrita por criticar recientemente al grupo One Direction en una entrevista y después saludarle afectuosamente cuando se encontraron cara a cara.

"Lo gracioso es que le vi el día que salió la noticia. Yo no sabía que iba a salir, y él se acercó a mí y dijo: '¿Todo bien, tío? ¿Qué tal estás?'. Yo le contesté: 'Muy bien, tío. Encantado de conocerte'. Al día siguiente leí la noticia y pensé: '¿Cómo de triste es eso?'. Nos puso a caldo. Está bien eso de criticar a tus fans, ¿no?", contó Liam a la emisora BBC Radio 1.

Desde el punto de vista del joven de 22 años, Noel debería sentirse orgulloso de que Oasis haya inspirado a la siguiente generación de músicos.

"Es triste porque ellos realmente me inspiraron para cantar. Eso es algo de lo que se deberían sentir orgullosos. No piensan antes de hablar. No puedes saber quién era un gran fan de tu música. Especialmente cuando eres tan grande como ellos solían ser. Hazlo con elegancia. El bueno del viejo Noel, que Dios le bendiga. Tenía que quejarme por ello en algún momento. Lo he superado", añadió.

De esta forma Liam ha respondido a los comentarios despectivos de Noel sobre él y sus compañeros de grupo -Niall Horan, Harry Styles y Louis Tomlinson-, a quienes ponía como ejemplo de que para triunfar en la industria musical no hace falta tener talento.

"Te voy a decir lo que está mal. Ahora desperdiciamos la fama en esos capu**os. Harry Styles no tiene nada que decir, ¡nada!. Si le preguntas: '¿Estás bien, colega?', te responderá: 'Uhhh'. Eso es todo. Este trabajo nuestro nunca morirá porque no puedes descargarlo, no puedes descargar el espíritu", afirmaba Noel en una entrevista a la revista Esquire, donde afirmó también que únicamente Kanye West merecía ser famoso: "Mira a Kanye [West]. Les ves en los premios MTV y piensas: 'Puedes quedarte, estás bien'. ¿A quién le importa lo que haga One Direction? Todos estarán en rehabilitación cuando cumplan 30 años".