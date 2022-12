Liam Hemsworth se enfada con un reportero al creer que le había llamado Chris

El actor Liam Hemsworth perdió los nervios este jueves sobre la alfombra roja de la Comic-Con de San Diego cuando creyó que uno de los reporteros del portal HitFix se había dirigido a él utilizando el nombre de su hermano Chris Hemsworth, famoso por interpretar al dios vikingo Thor en las películas de Marvel.

El malentendido se produjo cuando el entrevistador en cuestión comenzó la conversación diciendo: "Hola, soy Chris. Encantado de conocerte", a lo que Liam respondió de una manera muy cortante: "¿Me has llamado Chris? Es Liam. Me has llamado Chris, ¿verdad?".

Publicidad

Por suerte, el reportero -Chris Eggertsen- se apresuró a defenderse explicándole que solo estaba intentando presentarse, tras lo cual el intérprete se apresuró a sacar de nuevo su lado más amable para quitarle importancia al asunto.

"Ah, tú eres Chris. Uf, menos mal. Vale, tú eres Chris, yo soy Liam. No hay problema", le dijo el actor.

En el terreno personal, a Liam se le ha relacionado recientemente con su compañera de reparto en la película 'Independence Day: Resurgence' Maika Monroe, con quien se le pudo ver en actitud muy cariñosa en una fiesta en Los Ángeles.

"Tenía la mano colocada sobre su trasero y ella estaba sonriéndole y no pararon de besarse en el bar. Liam no le quitaba las manos de encima. Estaban besándose delante de todo el mundo", aseguraba un testigo presencial a la revista Us Weekly.

Publicidad

"No es nada oficial, pero tienen mucha química", apuntaba otro informante al mismo medio.

Por: Bang Showbiz