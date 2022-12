Lewis Hamilton se ofrece como compositor para cantantes

El campeón de Fórmula Uno Lewis Hamilton lleva grabando canciones desde que construyó un estudio en su casa para su exnovia Nicole Scherzinger, y a pesar de que expertos en la materia han alabado sus virtudes como músico, él reconoce que prefiere de momento quedarse con los coches, y si se decantara por la música sería más como compositor que como cantante.

"Simplemente me gusta hacerlo. O sea, si alguna de las canciones que he compuesto es lo suficientemente buena para alguien que quiera cantarla, eso será estupendo. Ser conocido como compositor sería increíble. Pero voy a tratar de conseguir mi tercer campeonato del mundo, y esa es mi prioridad", cuenta Lewis en el suplemento del Evening Standard.

Publicidad

A pesar de que el piloto insista en que su carrera está por delante de sus ambiciones musicales, recientemente el mismísimo Kanye West aseguró que tanto él como su mujer, Kim Kardashian, son ya fans suyos.

"Fue muy raro. Lewis Hamilton estaba en mi casa y comenzó a hacer música. Habíamos organizado un brunch por Pascua y toda mi familia estaba ahí, la familia de mi mujer, amigos, todo el mundo, y él comenzó a tocar. Y todos comenzaron: '¿Y esta música qué es?'. Y les dije: 'Son temas de Lewis Hamilton'. Y ellos dijeron: 'Dios, creí que ibas a decir...'. Y no voy a dar los nombres que mencionaron, pero eran buenos. Es realmente bueno", contó el rapero durante una charla en el School of the Art Institute of Chicago.