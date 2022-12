Leonor Watling compone canciones en los descansos de los rodajes

El gran secreto de la polifacética Leonor Watling para compaginar su trabajo como actriz con su carrera musical en el grupo Marlango es aprovechar cada pequeño momento libre para componer, algo que curiosamente le resulta mucho más fácil de lo que se podría esperar, ya que los rodajes de sus películas le dejan un montón de horas muertas en las que no tiene otra cosa que hacer que pensar en nuevas letras para sus canciones.

"Cuando más escribo es cuando estoy rodando, porque rodar es aburridísimo. Estás esperando horas y horas y además estás metida en un personaje que te hace pensar cosas que jamás habrías pensado", contó Leonor a la agencia BANG Showbiz.

Pero por mucho que llegue a aburrirse esperando su turno de ponerse frente a las cámaras, al final Leonor siempre acaba echando de menos las maratonianas jornadas de rodaje cada vez que decide centrarse durante una temporada en su faceta musical.

"Cuando estoy de gira con Marlango echo de menos lo fácil que es el cine, porque cuando ruedas eres como un niño: te traen, te llevan y te dicen qué hacer. En cambio, en el mundo de la música eres adulto, tienes tu banda, eres tú quien les paga y tienes tus responsabilidades", añadió.

Sin embargo, los fans del grupo no tienen de qué preocuparse, ya que Leonor se ve perfectamente capaz de continuar compaginando música y cine gracias en gran parte a su capacidad para olvidarse de todo cada vez que pone un pie sobre el escenario.

"Todavía tengo momentos de parón, claro, eso le pasa a todo el mundo. Pero yo creo que puedo compaginar las dos cosas muy bien porque me concentro mucho en lo que estoy haciendo en cada momento. Muchas veces tardo cinco minutos en acordarme de Marlango si me preguntan por el grupo cuando estoy hablando de cine. Eso también me pasa cuando estoy cantando. Si cuando estoy sobre el escenario alguien me pregunta por una película, lo primero que pienso es: '¿Quién es actriz?'".