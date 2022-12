"Leonardo DiCaprio me odiaba": Mark Wahlberg

Tras sentirse ofendido por el actor Mark Wahlberg durante un evento solidario, Leonardo DiCaprio trató de evitar por todos los medios que su compañero formara parte de la película 'Diario de un rebelde', cinta que ambos acabaron protagonizando.



"Recuerdo que Leonardo decía: 'Este tío no va a participar en la película. Antes tendrá que pasar sobre mi pu** cadáver. ¡Os digo que el gilipoll** de Mark no va estar en esta pu** película!'. Estaba muy enfadado porque según él le ofendí durante un evento de caridad en el que jugamos un partido de baloncesto", reveló Mark a la revista The Hollywood Reporter.



A pesar de los desprecios de DiCaprio, Mark consiguió hacerse con uno de los papeles principales del filme y acabó forjando una gran amistad con el que hasta entonces era su enemigo.



"En las audiciones le miré y él me miró, e hicimos la escena . Se quedaron como pensando: 'Ey, este tío es muy bueno'. Lo siguiente a eso fue... ya sabes... ¡boom! Terminamos saliendo juntos de fiesta", desveló Mark al mismo medio.

Fuente: Bang showbiz

CONTENIDO RELACIONADO

Desaparece el hermano de Leonardo DiCaprio tras salir de la cárcel

Publicidad