Leona Lewis quiere adoptar un niño

Aunque la cantante Leona Lewis está demasiado ocupada ahora mismo con su carrera profesional como para comenzar a formar una familia junto a su pareja de los últimos cuatro años, el bailarín Dennis Jauch, tiene muy claro que algún día será madre y adoptará un niño.

"Claro que quiero tener hijos, pero evidentemente ahora mismo viajo demasiado. También me gustaría adoptar. Es algo muy importante para mí porque mi madre creció en una casa de acogida y nunca la adoptaron, así que es algo que siempre he querido hacer", confiesa la intérprete a la edición estadounidense de la revista OK!

A pesar de que hasta ahora Leona y Dennis se han visto obligados a mantener una relación a distancia por culpa de sus agendas profesionales, la estrella de la música tiene muy claro que están hechos el uno para el otro porque se "complementan" a la perfección.

"Es maravilloso. Los dos viajamos mucho, así que la nuestra es una relación a distancia. Pero cuando estamos en el mismo sitio nos aseguramos de vernos y él se queda en mi casa de Los Ángeles. Nos esforzamos mucho para hacer que todo funcione. Él me apoya enormemente. Es una persona muy divertida y nos complementamos muy bien porque somos bastante diferentes. Nos animamos a hacer cosas que de otra forma no nos atreveríamos a intentar".

Por: Bang Showbiz