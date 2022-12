Lenny Kravitz cree que las mujeres deberían dirigir el mundo

Al cantante Lenny Kravitz (50) le gusta que las mujeres tengan el poder y cree que deberían gobernar ellas en lugar de los hombres porque son "mucho más sensatas".

"Creo que las mujeres deberían controlar el mundo. Las mujeres son mucho más sensatas, tienen mucha mejor intuición y básicamente son más fuertes", declaró a Flatt.

Publicidad

El artista expresó también su decepción por la falta de figuras inspiradoras de ambos sexos en las generaciones actuales. Para él las voces de los grandes pensadores, como Martin Luther King y Mahatma Gandhi todavía resuenan en su mente.

"No creo que haya una voz distintiva en esta generación. Los pensadores clásicos todavía resuenan en mí", añadió.

Lenny había previamente revelado que su gusto por las mujeres poderosas había hecho que volviera a creer en el matrimonio después de que su unión con la actriz Lisa Bonet terminase en 1993.

"Creo que no estaba preparado. Tuve que tomar un descanso. Pasé por un montón de cosas emocionales, hubo una gran cantidad de muertes en mi familia. Pero ahora me encantaría volver a casarme. Simplemente tiene que ser la persona adecuada, en el momento adecuado", declaró el cantante el pasado mes de septiembre en el programa de radio estadounidense 'The Howard Stern Show'.

Publicidad

En las últimas dos décadas, la estrella -que es padre de Zoë (26) fruto de su matrimonio con Lisa- ha sido pareja de la cantante Vanessa Paradis y la modelo Adriana Lima, pero cree que es difícil para un músico mantener una relación.

"La parte difícil es que yo siempre estoy moviéndome. Es mi estilo de vida. Cuando tienes una gira cerrada durante un año y medio, ya sabes dónde vas a estar. Definitivamente, tienes que encontrar a alguien que pueda moverse", concluyó.