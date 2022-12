Lena Dunham se dejará vello en las axilas este verano

La actriz, creadora y guionista de la serie 'Girls', Lena Dunham, se ha propuesto este verano seducirnos (o escandalizarnos) a todos llevando las axilas sin depilar. En una lista de "cosas para hacer" durante el estío colgada en su página de Instagram incluía esta apuesta peluda, al tiempo que detallaba querer rayos uva para su pálida piel "pero solo de las rodillas para abajo", conocer al rapero Drake y que este le diga algo bonito, hacer "mucho trabajo solidario" y mantener sus "ovarios funcionando adecuadamente". Así mismo, Lena se mostraba decidida a "pasear al perro entre un montón de chicos jugando al baloncesto para ver qué pasaba" y a usar sus "poderes femeninos" para conseguir cosas que quiere, como "té helado y camisetas de baloncesto".

Publicidad

La serie 'Girls' ha creado debates sobre feminismo en los medios de comunicación en el pasado, poniendo sobre la mesa si las mujeres deberían quitarse el pelo corporal.

De hecho, Lena había comentado anteriormente que ella no se depilaba las piernas porque no creía que tuviera tanto pelo como para tener que hacerlo.

En el libro de memorias que publicó en 2014, 'Not That Kind of Girl: A Young Woman Tells You What She's Learned' (No soy esa clase de chica: Una mujer joven te cuenta lo que ha aprendido), la actriz aseguraba que las mujeres se sienten obligadas por la sociedad a depilarse y que a veces es una decisión que no toman ellas mismas.

Por: Bang Showbiz