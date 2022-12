Lea Michele ya vive con su nuevo novio

Tan solo tres meses después de haber comenzado su relación, la actriz Lea Michele parece estar totalmente preparada para comenzar una nueva vida junto a Matthew Paetz, con quien ya comparte su lujosa residencia californiana, según ha informado una fuente al portal TMZ.

Desde que se conocieran el pasado junio en el set de rodaje de su videoclip 'On My Way', el exconsejero sentimental le ha devuelto la sonrisa a la protagonista de 'Glee', quien llevaba casi un año luchando con el dolor provocado por la trágica muerte del que fuera su novio y compañero de trabajo Cory Monteith, fallecido en julio de 2003 a los 31 años por una sobredosis de alcohol y heroína.

Para hacer más completa aún la felicidad de la intérprete, su romance con Matthew cuenta con el beneplácito de la familia de Cory, quienes no han perdido el contacto con ella y se han mostrado felices de saber que rehace su vida.

"Es una mujer joven y guapa, está alcanzando la cima de su carrera y no espero que lo haga sola. Debería disfrutar de la vida. Se lo pasó muy bien con Cory, pero según tengo entendido, la vida tiene que continuar", confesaba Joe Monteith, padre de Cory, al programa Entertainment Tonight Canada.