Lea Michele tiene problemas para superar muerte de Cory Monteith

Lea Michele admitió que le cuesta asimilar su notable ausencia en el set de grabación. Sin embargo, la intérprete está decidida a superar el bache emocional con trabajo duro para que, de esta forma, su novio pueda sentirse orgulloso de ella a todas horas.

"Lo cierto es que me resulta imposible ir todos los días al trabajo como si nada hubiera pasado, el recuerdo y el dolor estarán ahí para siempre, pero no te creas que te vas a sentir mejor si te encierras en casa y te flagelas constantemente por lo ocurrido. Yo voy a intentar ser fuerte todos los días y seguir adelante con mi vida. Quiero aprovechar al máximo todo el tiempo que tengo por delante y hacer algo productivo todos los días porque quiero que se sienta orgulloso de mí, y me voy a apoyar en mis compañeros [de la serie] porque son la familia que Cory y yo compartíamos", se sinceró a la revista We Love Pop.

Publicidad

La actriz no ha dejado de transmitir optimismo desde que decidiera hablar públicamente de la trágica desaparición de Cory Monteith, una actitud positiva que se explica por el apoyo incondicional que todas sus amigas , incluida la popular actriz Kate Hudson, le brindaron durante los momentos en los que se encontraba más deprimida.

"Jamás podré agradecerles lo suficiente todo lo que han hecho por mí. Ahora mismo estoy recordando que, un día en el que no podía parar de llorar, llamé a Kate y le conté que estaba desesperada por salir de mi casa porque estaba rodeada de fotógrafos y periodistas. Ella fue la que tomó la decisión de recogerme, llevarme a su casa y protegerme de la vorágine mediática. Me cuidó como si de una hermana se tratara, me compró todos mis zumos favoritos y me dejó que el resto de mis amigos vinieran a visitarme; todo como si no le supusiera esfuerzo alguno", apuntó a la misma publicación.