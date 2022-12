Lea Michele quería formar una familia con Cory Monteith

" Cory y yo teníamos nuestra vida planeada . Ya habíamos hablado de tener hijos y solíamos charlar sobre cómo seríamos cuando envejeciéramos", apuntó la intérprete a la edición británica de la revista Glamour.

Sin embargo, la artista es consciente de que en un momento u otro tendrá que abrir su corazón y comenzar una nueva etapa en su vida amorosa, ya que esto es lo que Cory esperaría de ella.

"La gente tiene que entender que no puedo estar sola para siempre y sé que Cory no querría que mi vida fuera así", indicó al mismo medio.

A pesar de ser reconocida por su participación en la serie estadounidense 'Glee' -donde coincidió con su pareja-, Lea se animó a comenzar una carrera en el mundo de la canción y sacará su primer disco, 'Louder', el próximo 17 de marzo, un trabajo que incluye el sencillo 'If You Say So', el cual recuerda las últimas palabras que le dirigió Cory antes de fallecer .

Bang Showbiz.