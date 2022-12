Laura Pausini encuentra en México un nuevo hogar

Pese a haber tenido que cruzar el océano dejando atrás su Italia natal para asentarse temporalmente en tierras mexicanas junto a su novio Paolo Carta y su hija Paola de 19 meses, Laura Pausini se muestra feliz en su nuevo reto de coach en la edición azteca del concurso musical 'La Voz'. Una experiencia que le ha permitido mostrar al público una faceta extrovertida de su personalidad que pocos conocían hasta ahora.

"Mucha gente piensa que soy muy tímida y que hablo poco. La verdad es que al principio de mi carrera hablaba poco porque era una bambina, una niña. Y ahora no. Hablo mucho y a veces demasiado. Los fans que me siguen lo saben muy bien", confesó a los medios de comunicación a su entrada a la celebración del 80 cumpleaños de Sofía Loren el pasado sábado en la capital mexicana.

La calurosa acogida que ha brindado México a Laura ha facilitado también que la pequeña Paola vaya aprendiendo la lengua del país.

"Dice 'Hola', 'Pollo' y hoy por primera vez, saliendo de una tienda se dio la vuelta y dijo 'Adiós'. Tiene un año y medio, me sorprende mucho. Le he estado comprando cositas y películas en español. Me encanta pensar que mi hija pueda hablar y cantar en español", reveló.

Profesionalmente, México parece haberse convertido en la tierra de las oportunidades para Laura, puesto que además se su participación en 'La Voz', recientemente tuvo la oportunidad de lanzar junto a Thalía la canción 'Sino a Ti', un tema muy especial compuesto por la italiana y su novio para su hija Paola.

"Thalía es preciosa, muy dulce. Esta canción la hemos escrito mi novio y yo para mi hija. Tiene un cariño especial para nosotros", comentó.