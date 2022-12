Laura Pausini: 'En México querían matarme por no probar el tequila'

En cuestiones de alimentación, la cantante Laura Pausini se mantiene fiel a una rutina muy estricta que no está dispuesta a saltarse ni tan siquiera para no hacer un feo a sus anfitriones. Por eso, por más que le insistieron durante la temporada que pasó en México para ejercer de juez en el concurso 'La Voz', ella no probó en ningún momento el famoso tequila del país.

"Nunca he bebido alcohol, soy un poco rara. En México querían matarme porque no he probado el tequila", aseguró la italiana, que se confiesa mucho más aficionada al té que a los licores, a People en Español.

Como buena italiana, Laura lleva los platos típicos de su país -que prepara ella misma- a cualquier lugar del mundo al que deba trasladarse debido a sus compromisos profesionales, aunque reconoce que en la mayoría de las ocasiones no puede probar la comida que ella misma prepara por el bien "de su trasero".

"Sé cocinar y, por supuesto, mi especialidad es la pasta. Mi gran placer es comer pizza, pero es algo que nunca puedo hacer porque no debo comer muchos carbohidratos para que mi trasero se cuide", añadió.