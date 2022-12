Las hermanas Kardashian ya tienen tienda en Los Hamptons

Las televisivas hermanas Kim, Khloé y Kourtney Kardashian han encontrado el emplazamiento perfecto en Los Hamptons (Nueva York) para la nueva tienda de su marca de ropa, Dash.

La hostelera Irma Herzog, cuyo restaurante The Driver's Seat, en Southampton, fue investigado el año pasado después de que uno de sus empleados contrajera hepatitis A, ha despertado la ira de los vecinos de la exclusiva villa al "traicionarlos" alquilando el espacio de una galería de arte adyacente a su local a las hermanas Kardashian, que planean pasar el verano en la exclusiva localidad para grabar su nuevo reality: 'Kourtney & Khloe Take The Hamptons'.

"Los vecinos de Southampton están enfadados porque Irma Herzog ha traicionado al pueblo... ya nos trajo un brote de hepatitis y ahora mete basura [las hermanas Kardashian] en su patio trasero. La gente está haciendo cola para comprar las propiedades de Irma y echarla. Es una piraña", declaró una fuente al diario New York Post.

Los vecinos de la exclusiva localidad costera ya se habían quejado anteriormente de la intención de la televisiva familia de establecerse en su idílico enclave.

"Ellos [los Kardashian] han estado buscando una propiedad en Little Plains Road, en Southampton y los vecinos ya están en pie de guerra porque no quieren padecer las molestias de su séquito, de las cámaras, los paparazzi y todo el alboroto que esta familia trae consigo", comentaba anteriormente otro informante al mismo medio.

La grabación del nuevo reality protagonizado por las hijas de Kris Jenner no va a ser un camino de rosas, pues como la web oficial de Southampton indica, filmar en sus playas no está permitido desde el 26 de mayo, Día de los Caídos [que rinde homenaje a los fallecidos en la I Guerra Mundial] hasta el 30 de septiembre.