Lady Gaga recibió el apoyo de varios artistas al hablar sobre el abuso sexual

La cantante Lady Gaga interpretó en la gala de los Óscar, el tema nominado a Mejor Canción Original "Til It Happens to You", del documental "The Hunting Ground", sobre violaciones en campus universitarios, y poco después, Kesha -a quien un juez denegó recientemente la posibilidad de romper su contrato con Dr Luke, a pesar de que esta asegure haber sido violada por el productor- quiso agradecer a la artista que hablara de un tema que siente muy cercano.

"Gracias Lady Gaga y VP Joe Biden por sacar el tema de los asaltos sexuales en los Óscar. Me ha llegado al corazón por razones obvias", escribió Kesha en Twitter.

Pero no fue la única en dirigirse a Gaga tras su sentido tributo a todas las víctimas de violación.

"Sigues poniéndome la piel de gallina Lady Gaga. #Óscar. Mi amor para todas las víctimas de ataques sexuales #Noesvuestraculpa", escribió Tyra Banks.

"Lady Gaga, preciosa actuación. #Sobrevivimosjuntos #Recemosporlosniños", tuiteó Lindsay.

"Si esta canción gana, mi corazón no lo podrá soportar", dijo Demi Lovato en la red social.

Pero a pesar de todos estos apoyos, el Óscar a Mejor Canción Original fue para Jimmy Napes y Sam Smith por "Writing"s On the Wall", el tema de la película de James Bond "Spectre".

Antes de que Gaga saliera al escenario, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, animó a los asistentes a que visitaran la web ItsOnUs.org y mostraran su apoyo a las víctimas de abuso.

"Comprométanse. Hagan una promesa que diga que intervendrán en situaciones en las que no ha habido consentimiento. Cambiemos la cultura. Debemos y podemos cambiar la costumbre para que ninguna mujer ni hombre que ha sufrido abuso como los supervivientes que verán esta noche aquí se pregunten: "¿Qué es lo que he hecho?". Ellos no han hecho nada malo", señaló Biden.

Por: Bang Showbiz

