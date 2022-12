Lady Gaga planea dejar el alcohol para hacer frente a su fuerte depresión

La cantante Lagy Gaga planea dejar de beber alcohol en un futuro para lidiar mejor con sus problemas de depresión y su ansiedad de una manera más natural.

"Creo que la depresión de la gente se desata por situaciones. Creo que toda depresión se deriva de la ansiedad y la incapacidad para relajarte durante momentos difíciles. Cuando mi vida se volvió más y más estresante, era como si no pudiera parar de fumar, beber y tomar cualquier cosa que me ayudara a calmarme", aseguró la controvertida artista en 'The Howard Stern Show', confesando de paso sus planes de dejar de consumir alcohol: "Creo que lo haré en algún momento futuro".

Publicidad

Por ahora Gaga se enfrenta a sus problemas de ansiedad y depresión refugiándose en el ejercicio físico y en su pasión por el jazz, que ha demostrado ser una terapia impagable para ella.

"Ahora me dedico a meditar, hago yoga. Uso un montón la sauna, es bueno para mi cuerpo porque mis espectáculos son muy intensos a nivel físico. ¡Y canto jazz! El jazz puede llegar a ser muy bueno para la depresión", añadió.

Otro de los mejores tratamientos a los que ha podido recurrir Gaga ha sido la grabación de su álbum de duetos 'Cheek to Cheek', un proceso durante el que el cantante Tony Bennett consiguió que recuperara la fe en los hombres después de sufrir un agresión sexual a manos de un productor musical desconocido, un hecho del que solo ahora ha querido hablar.

"¿Puedes imaginar después de todo este tiempo y después de cómo me sentía yo, lo importante que ha sido el cariño de Tony Bennett? No es como un padre, un tío o un abuelo. Es mi amigo. Es como mi hermano, lo es todo. No quiere nada más de mí que no sea mi talento o mi amistad", concluyó.

Publicidad

La razón por la que Gaga había preferido no hablar públicamente de su dura experiencia hasta ahora es que no había querido ofrecer una imagen de víctima ni permitir que todo el mérito de "convertir su dolor en arte" fuera atribuido a su agresor.

Por: BangShowbiz