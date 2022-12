Lady Gaga llamó a Julie Andrews antes de hacer su homenaje en los Óscar

La cantante Lady Gaga llamó por teléfono a la veterana Julie Andrews para solicitar su aprobación antes de rendirle homenaje en la gala de los Óscar celebrada el mes pasado interpretando varias de las canciones del musical 'Sonrisas y lágrimas'.

"Me llamó unos 10 días antes (de los Óscar) y me dijo: "Solo quiero hablar contigo y asegurarme de que no te voy a ofender y de que estás de acuerdo con lo que voy a hacer". Fue un gesto muy generoso por su parte. Me dijo que había estado trabajando muy duro y que iba a cantar todas las canciones en mi tono. Y le dije: "¿Por qué? Son demasiado altas incluso para mí". Ella me respondió: "Porque quiero homenajearte, así que las hago en tu tono", lo que fue ir un paso más allá de lo que hubiese sido necesario", contó la propia Julie Andrews a la revista PEOPLE.

La actriz, que rodó la película en 1965, se quedó increíblemente impresionada con la actuación de Gaga y asegura que "lo bordó".

"(Gaga) lo bordó y encima fue lo suficientemente amable como para dedicarme el aplauso del público. Creo que es una cosa realmente maravillosa".

Por: Bang Showbiz