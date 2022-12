Lady Gaga atacó a Madonna a través de redes sociales

"¡Lady Gaga es una copia barata de Madonna! ¡Está acabada! Escribe lo que quieras.

Di lo que quieras. No me preocupa ", escribió la propia Lady Gaga en su cuenta de Twitter, explotando así ante las constantes críticas que ha recibido durante los últimos años por parte de una de sus mayores competidoras en la industria de la música.

De hecho, el siguiente comentario de la artista incluyó un enlace a una entrevista en la que Madonna calificaba de "simples" sus canciones, a lo que Gaga añadió que no necesita su simpatía para pasar a la historia por su trabajo y su particular estilo.

"Madonna odia a Lady Gaga, está acabada. No necesito el permiso de nadie para ser recordada. Lo seré, quieran o no", señaló.

Pero Gaga no se limitó a arremeter contra la veterana artista , sino que aprovechó el impacto mediático de sus anteriores comentarios para recordar su lucha contra su pasada adicción a las drogas.

"¡Lady Gaga es drogadicta, su carrera está acabada! (He sido adicta a las drogas 10 años). Escribe lo que quieras. Mi recuperación es una batalla diaria", escribió seguidamente, añadiendo más tarde una captura de su cuerpo y el texto "Haz lo que quieras con mi cuerpo".

La popular cantante escribió esta serie de controvertidos comentarios pocas horas antes del lanzamiento de su nuevo sencillo , 'Do What U Want' (Haz lo que quieras), grabado junto al rapero R. Kelly.

Por: Bang Showbiz