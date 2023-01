La vida de Kourtney Kardashian cambió 'para siempre' tras convertirse en madre

La estrella televisiva Kourtney Kardashian ha echado mano de su cuenta de Instagram para desearle un feliz cumpleaños este lunes a sus hijos Mason (6) y Reign (1).

"Feliz cumpleaños a mis dulces niños, que cambiaron para siempre mi vida. Todavía no puedo creer que cumplan años el mismo día", escribió la orgullosa madre junto a una foto de sus dos pequeños.

Publicidad

Kourtney -madre también de una hija, Penelope (3), junto a su expareja Scott Disick- celebró un día tan especial organizando una excursión a un parque láser el pasado fin de semana, que no se quisieron perder sus hermanas pequeñas, Kendall y Kylie Jenner.

Aunque no estuviera presente en la fiesta, su hermana Kim -que acaba de convertirse en madre de su segundo hijo, Saint- ha apoyado a Kourtney en todo momento tras el final de su relación con el padre de sus hijos.

"Ha compartido mucho sobre su relación con Scott está temporada de 'Keeping Up with the Kardashians' y todo el mundo podrá ver su viaje. Es muy fuerte. Está educando a tres niños. Es duro. Ocuparte de tres hijos, especialmente cuando tienes que hacerlo tú sola, es un cambio muy importante. Nunca pensamos que las cosas se acabarían entre Kourtney y Scott, la dinámica era la misma desde hace 10 años", explicaba Kim ante las cámaras del reality familiar.