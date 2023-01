La ruptura de Kourtney Kardashian y Scott Disick está afectando a sus hijos

La estrella televisiva Kourtney Kardashian y Scott Disick pusieron punto final a su relación el pasado verano después de que salieran a la luz unas fotografías de él en el sur de Francia en actitud cariñosa con una de sus exnovias. Ahora los hijos de la expareja -Mason (5), Penelope (3) y Reign (11 meses)- están sufriendo debido a la ausencia de su padre, que actualmente se encuentra en un centro de rehabilitación de Malibú (California) intentando solucionar sus problemas con el alcohol y la bebida.

En el primer capítulo de la nueva temporada de 'Keeping Up with the Kardashians', la hermana de Kourtney, la famosa Kim Kardashian, revela que su sobrino Mason le ha preguntado: "¿Va a volver papá a casa? ¿Se ha ido para siempre?".

Aunque Kourtney está "harta" de su expareja y de su estilo de vida repleto de excesos, quiere que siga formando parte de su vida por el bien de sus pequeños.

"Estamos intentando con todas nuestras fuerzas ser un equipo aunque vivamos separados. Él va a seguir formando parte de nuestras vidas. Tenemos tres niños juntos", revela Kourtney en el vídeo.

Después de varios años intentando ayudar a Scott a encarrilar su vida, Kourtney ha decidido tirar la toalla y concentrarse solo en el cuidado de sus hijos.

"Es lo que él quiere, así que llegados a este punto no hay nada que yo pueda hacer. Solo quiero cuidar de mis hijos", añade Kourtney, que no duda en bromear con las "ventajas" de su nueva vida como madre soltera: "Vamos a mirar el lado positivo. Ahora tengo un armario enorme. De hecho, hay muchas cosas positivas. El armario es solo la primera de todas".