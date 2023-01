La razón por la que Taylor Swift teme que sus conciertos dejen de llenarse

A pesar de su fama mundial, en ocasiones a la cantante Taylor Swift -que acaba de concluir su gira '1989'- todavía le preocupa la idea de que sus fans no quieran acudir a verle actuar en directo.

"Tengo pesadillas en las que nadie acude a mis conciertos porque no quieren verme actuar. Siempre acabo llorando, me siento en el escenario y lloro", explicó la intérprete en una entrevista a la emisora Beats 1.

Publicidad

Al igual que cualquier otra joven, Taylor también tiene días en los que su autoconfianza se resiente.

"Mis amigos y yo hablamos de este tema todo el tiempo; cuando eres una veinteañera, no sabes cómo serán las cosas cuando te despiertes por la mañana. No todos los días son perfectos. No siempre brilla el sol y a veces me despierto de mal humor. Pero en cuanto oigo a la gente gritar, cambio el chip y me emociono", añadió.

Taylor es famosa por contar con uno de los grupos de amigas más glamurosos de la industria del entretenimiento -Selena Gomez, Lena Dunham, Karlie Kloss, Cara Delevingne, Blake Lively y Lorde entre otras-, que se ha convertido en uno de los pilares de su vida.

"Me resultaba complicado hacer amigos cuando era joven y creo que esa es la razón por la que ahora la amistad es algo tan importante para mí. Cuando estás en el colegio, cualquier cosa que te haga diferente te convierte en un bicho raro, y cualquier cosa que te haga rara hace que automáticamente estés fuera de los límites, en plan: 'No la invites a tu fiesta'. A día de hoy, cuando conozco a alguien en un evento y nos caemos bien, intento mantener el contacto, y con el paso del tiempo esa gente y yo hemos acabado convirtiéndonos en un grupo: nos queremos y nos apoyamos las unas a las otras", explicó.

Publicidad

Sobre su decisión de invitar a sus amigos a unirse a ella en los conciertos de su gira, Taylor explicó: "Sería raro no incluir a mis amigos. Son gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí, que me ha ayudado a hacer mi disco. Fueron ellos quienes me dijeron: 'No hagas caso a tu discográfica. Haz lo que te apetezca hacer...'. Así que, cuando salió este álbum, quise que mis amigos desfilaran conmigo por el escenario porque es divertido. La gira se convirtió en una forma de poder reunirnos en distintos lugares del mundo".

Por: Bang Showbiz