La novia transexual de Nicolás Giacobone roba el protagonismo a los Óscar de 'Birdman'

Sin pretenderlo, la novia del guionista argentino Nicolás Giacobone -ganador del Óscar a Mejor Guion junto a Armando Bo por su trabajo en 'Birdman'- ha robado el protagonismo a la proeza conseguida por Alejandro González Iñárritu al alzarse con cuatro estatuillas de la Academia de Cine después de que saliera a la luz su pasado como modelo transexual y personaje habitual de los programas del corazón argentinos.

Las miradas se posaron por primera vez sobre la impresionante rubia que acompañaba a Giacobone en la gala de los Óscar celebrada este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles cuando su pareja la besó antes de subir al escenario para recoger su galardón, el cual le quiso dedicar a su perro Larry y a ella misma, que aplaudía emocionada desde las primeras filas.

Publicidad

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando los medios argentinos identificaron a la novia del guionista como Ginna Ginnes, un famoso personaje televisivo que saltó a la fama afirmando ser la "prima travesti de Valeria Mazza" y que más adelante debutaría como maniquí en el programa 'Sábado bus' en 2011.

En su momento, Ginna disfrutó de sus cinco minutos de gloria criticando duramente a su supuesta prima por su postura respecto a los homosexuales.

"Me sentí dolida por lo que dijo Valeria. Cada uno tiene la opción de manifestarse de la manera que quiere, pero debería ser con respeto. Antes era un orgullo decir que tenía un parentesco con ella porque la admiré toda mi vida como modelo, como profesional y por sus actos de beneficencia. Pero no me gustaron esas declaraciones despectivas respecto a la gente homosexual", declaraba en aquel entonces Mariana en el programa 'BDV'.

Pero la vida de Mariana -como se hace llamar a día de hoy- ha cambiado mucho desde aquella época, ya que en la actualidad reside en Nueva York junto a Giacobone y se codea con la flor y nata de Los Ángeles en las fiestas más exclusivas, como quedó patente este pasado domingo.

Publicidad

"Ahora estoy viviendo en Nueva York con mi mujer, que es de Córdoba, Mariana, y nuestro perro, y en los ratos libres viajamos a las ceremonias. El hecho de tener trabajo, de levantarme a la mañana y escribir y poder vivir de lo que me gusta ya es suficiente. El Óscar significaría tener más de esto por más tiempo", aseguraba recientemente Giacobone al portal Guion News.