La lengua-tobogán de Miley Cyrus causa un accidente

Charles Nicholas Sarris, miembro del equipo de trabajo que construía el tobogán con forma de lengua que adorna el escenario de la gira 'Bangerz' de Miley Cyrus, ha demandado a la compañía ShowFx tras haber sufrido un accidente durante su construcción.



Sarris argumenta que el equipo y las herramientas que la empresa le dio, fallaron, lo que le hizo caer y lesionarse el mes pasado, según informa el portal TMZ.



En el documento presentado, el trabajador asegura que ShowFX no le avisó de los peligros potenciales, de ahí que pida una indemnización no especificada por daños.



Pero este no es el único suceso ocurrido en el escaso mes que lleva rodando la gira ' Bangerz '; a principios de esta semana, la propia Miley Cyrus fue protagonista de un incidente de vestuario que le llevó, para asombro de muchos, a expresar su malestar en Twitter.



"No pude cambiarme de ropa para el tema '23' y no podía no cantar esa canción, así que decidí salir en ropa interior. Nunca antes me había pasado. Pero quiero a mis fans tanto como ellos me quieren a mí. No podía perderme '23'. El espectáculo debe continuar", escribió.



Pero ya fue polémico el arranque de la gira -que tuvo lugar en Vancouver, Canadá- cuando se pudo ver sobre el escenario a una Miley simulando practicar un acto sexual en un hombre que llevaba puesta una careta de Bill Clinton. En su defensa, la artista aseguró que ya había advertido de que su espectáculo sería calificado de 'X'.