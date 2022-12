La hija de Rod Stewart busca su camino en la danza

La guapa Renee Stewart, hija del cantante Rod Stewart y de la modelo Rachel Hunter, está a sus 23 años lista para demostrar que es algo más que la mera hija de una pareja famosa. Por esa razón se ha aventurado en la danza con un único objetivo, el de triunfar. Sin despreciar, por supuesto, las cualidades y encantos heredados de sus padres, que son muchos y variados.

"Tengo el sentido del humor de los dos, una mezcla. Y puedo comenzar a ver ciertos gestos de mi madre en mí ahora, lo que es gracioso", explicaba a la edición de julio de la revista HELLO!

Aunque está muy orgullosa de su familia, Renee se siente preparada para construir su propia identidad mientras vive en Londres dedicándose a la danza.

"Mudarme a Londres fue importante. Me siento orgullosa de donde vengo, nací en una familia llena de artistas, pero por supuesto quieres forjarte tu propia identidad. Creo que eso es importante para cualquier ser humano. Pero al mismo tiempo da miedo mudarse a otro país. Me encanta Londres porque siempre está pasando algo, en las artes, las galerías, en la música, en todo. Y Topshop. Me encanta Topshop. Y coger los trenes y autobuses. Todo el mundo conduce en Los Ángeles pero cuando llegué a Londres decidí que no quería tener coche".