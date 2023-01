La hermana de Demi Lovato utiliza Twitter desde que tenía seis años

Pocas personas pueden afirmar con la misma seguridad que la joven Madison De La Garza (13) que llevan más de la mitad de su vida compartiendo sus experiencias personales en las redes sociales. En el caso de la joven actriz, comenzó a utilizar las redes sociales cuando saltó a la fama dando vida a la hija de Eva Longoria en la serie 'Mujeres Desesperadas', y desde entonces ya no ha parado.

"Por supuesto que manejo yo misma mis redes sociales. Siempre lo he hecho, ¡desde que tenía seis años!", confesó la joven en una entrevista a la revista Paper, donde hizo memoria para desvelar cuál ha sido el mensaje más impactante que ha leído en Twitter: "La cosa más rara que he leído sobre mí misma en Internet es que algún día debería presentarme candidata a Presidente".

Además de por su carrera interpretativa, Madison también es conocida por ser la hermana pequeña de la famosa cantante Demi Lovato, algo que en ocasiones la ha convertido en el blanco de duras críticas en las redes sociales. Aunque ella ha aprendido a ignorar ese tipo de negatividad, no se puede decir lo mismo de Demi, que no duda en defenderle siempre que se presenta la ocasión.

"El año pasado recibí un montón de comentarios negativos después de publicar un Vine en Twitter en el que aparecía cocinando con Demi. La gente se rio de mí, decían que tenía joroba. Demi se puso furiosa, le envió mensajes directamente a algunas a esas personas gritándoles, y le pidió a sus fans que me defendieran. A veces me gustaría que no le prestara tanta atención a esa gente, yo he aprendido a no hacerlo, pero cuando se meten conmigo no puede contenerse", confesaba Madison en una entrevista a la revista Seventeen.