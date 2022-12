La gata de Karl Lagerfeld heredará su fortuna cuando muera

La famosa mascota del diseñador Karl Lagerfeld, Choupette, tiene el futuro bien asegurado gracias al espíritu previsor de su famoso dueño, quien se ha encargado de amasarle una "pequeña fortuna" con los beneficios de sus apariciones publicitarias que la gata birmana heredará tras su muerte.

"Me río de mí mismo [por el cariño que le tengo], pero eso no cambia nada y es muy agradable. No molesta a nadie ni le hace mal. Hay gente que se ocupa de Choupette cuando no estoy y todo eso. Tiene su propia pequeña fortuna, si algo me sucediera, será una heredera. La persona que se ocupe de ella no tendrá problemas de dinero. De los anuncios que ha hecho no he cogido nada, está guardado expresamente para ella. Choupette es rica", reveló el director creativo de la casa Chanel en el programa francés 'Le Divan'.

El estrecho vínculo que Lagerfeld mantiene con su gata -a quien adoptó en 2011- resulta sorprendente incluso para él mismo, aunque eso no impide que defienda a capa y espada el cariño que le profesa o su decisión de legarle gran parte de su dinero.

"Tenéis que reconocer que es irresistible... Es algo inesperado, jamás habría pensado en toda mi vida que me pasaría algo así. Hace que casi me ría de mí mismo, pero al mismo tiempo Choupette me hace muy feliz. Si no está en casa porque ha ido al médico un par de horas, tengo la impresión de que la casa está muerta", añadió.

El último paso que le quedaría ahora por dar al diseñador sería oficializar su amor por su animal de compañía legalmente, algo que ha sido su sueño desde hace tiempo.

"No existe el matrimonio entre personas y animales, todavía... Nunca pensé que me enamoraría así de un gato", reconocía el káiser de la moda en una entrevista a la cadena CNN.

