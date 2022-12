La foto de Kim Kardashian en Instagram genera una avalancha de insultos

"Solo una palabra: zo**a" o "¿Qué pasa contigo, Kim? Acabas de ser madre. En vez de subir fotos de tu precioso bebé, subes imágenes de tu trasero y de tu cuerpo. Deberías avergonzarte de ti misma", fueron algunos de los comentarios despectivos contra la hija de Kris Jenner, tan solo contrarrestados por los halagos de su pareja Kanye West , quien se vio tan seducido por la figura de Kim que no tardó en acudir a su encuentro instantes después de que la instantánea comenzara a difundirse por la red.



"Voy a casa ahora mismo", escribió el artista en su perfil de Twitter.

Aunque la citada fotografía suscitó una gran controversia, la mediana de las Kardashian ya había posado completamente desnuda en 2007 para la revista Playboy , algo que confesó querer repetir tras el nacimiento de su hija North.



"Me gustaría volver a posar desnuda. Lo haré tan pronto como tenga el bebé", desveló Kim en junio, en un momento de la grabación del reality que protagoniza junto a sus hermanas, 'Keeping Up With The Kardashians'.

Por: Bang Showbiz