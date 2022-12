La exnovia de Cristian Castro le define como un hombre 'raro' en la cama

Las excentricidades de las que el cantante Cristian Castro hace gala frente a las cámaras y a través de sus redes sociales se extienden también a su comportamiento dentro del dormitorio, según afirma la joven argentina Karina Barboza, que le define como un hombre "raro en todos los sentidos" tras mantener un breve y apasionado romance con él.

"Su personalidad es así, es raro en todos los sentidos. También en el sexual. Él dice que es 'dark' [oscuro]. Me propuso tríos con chicas, pero me negué, obviamente. Su actitud es muy cambiante. Un día está muy alegre y al siguiente está violento o nervioso y te trata mal. A mí me llegó a llamar 'putana del mal'. Estábamos discutiendo porque yo había cambiado mi foto de WhatsApp para poner una abrazando a mi hermano y él se enfadó y me llamó eso. Me dijo que no me quería ver más", aseguró Karina en el programa 'Intrusos' de la cadena América TV.

Publicidad

La ya expareja se conoció a través de un amigo común durante un concierto de Cristian y la conexión entre ambos fue instantánea, hasta el punto de que no pasó demasiado tiempo antes de que Cristian le pidiera que se casara y formara una familia con él.

"Nos conocimos a través de un amigo en común que me dijo que yo era su tipo de chica. Le gustan las mujeres rubias así como yo. Me invitó a un concierto suyo para que lo viera. Fui a su camerino para verle, nos sacamos fotos y después me dedicaba canciones y me tiraba besos [desde el escenario]. Y le dijo a su amigo que quería cenar conmigo. A mí me pareció bárbaro porque siempre fui muy fan suya. Fui a cenar con él a su hotel y me quedé con él la primera noche porque me dijo que no quería que me fuera. Así que me quedé", afirmó la exnovia del intérprete, que también explicó cuáles habían sido las razones que llevaron a Cristian a proponerle matrimonio: "Él decía que estaba muy enamorado y que quería entablar una relación con alguien, que todas sus relaciones anteriores le habían ido mal y que quería tener un hijo".

Bang Showbiz.