La exmujer de Kelsey Grammer acusa al actor de no ser un buen padre

La actriz Camille Grammer ha criticado ferozmente a Kelsey Grammer -de quien se separó en 2010 tras 13 años de matrimonio- porque considera que el actor no es un buen padre para los dos hijos que tienen en común: Mason (13) y Jude (10).

"Voy a ser sincera, es un completo gilipo**as. Es un estúpido. Es lo que puedo decir. Tiene que aprender a querer a sus hijos por encima del odio que me profesa. Esa es la cuestión de fondo", declaró Camille en el programa 'Watch What Happens Live' del canal Bravo.

Publicidad

La actriz fue un paso más allá al afirmar que su participación en 'The Real Housewives' fue la excusa perfecta para que Kelsey -quien posee cuatro hijos más- se "deshiciera" de ella, a lo que el presentador del programa, Andy Cohen, respondió: "Kelsey te animó a que participaras en el reality. Quería que estuvieras en él, parecía que estuviera planeado. Que tú hicieras tus cosas y así él poder irse".

Tras las palabras del presentador, Camille no dudó en contestar: "Para deshacerse de mí. Dijo que era un regalo que él me hacía. Mi regalo de despedida".

Con todo, la estrella de la televisión no lamentó su trabajo en el programa, si bien su comportamiento en algunos momentos puso en duda sus palabras.

"Me encantó conocer a las chicas y tener esa experiencia. Si miro hacia atrás, la primera temporada fue muy dura porque Kyle [Richards] y yo tuvimos una pelea y yo dije algunos cosas que no debía, sobre todo relacionadas con Mauricio [el marido de Kyle]... Es un agente de la inmobiliaria muy exitoso y dije algo durante la primera temporada sobre ello, ahora me como mis palabras. Es un gran hombre, realmente tiene mucho éxito, estoy muy contenta por Kyle y adoro a toda la familia", concluyó.