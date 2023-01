La clave del éxito de Steve Aoki: ser capaz de dormir en cualquier parte

El productor de música electrónica Steve Aoki está orgulloso de su habilidad para dormir en cualquier circunstancia, asegurándose así de estar como nuevo cuando actúa.

"Me duermo por todas partes. Podría dormir en esa esquina de allí. Podría dormirme en tu hombro. He dormido en un club, he dormido debajo de una mesa... [Todos decían] 'Oh, Dios mío, es Steve Aoki. ¡Está durmiendo debajo de una mesa!'. Me han pillado durmiendo en EasyJet: 'Eh, ¿dónde está tu avión, Steve Aoki?'. Me han pillado en todas partes, aunque la verdad es que me da igual. Tienes que pasar de lo que opinen, es la clave", contó a la agencia de noticias Bang Showbiz.

Aoki también contó que a pesar de haber actuado en festivales de todo el mundo, está deseando visitar la región de Transilvania, en Rumanía.

"Estaba hablando con Dimitri Vegas y me contó que iban a tocar en Transilvania. Ni siquiera sabía que era un sitio real. Creía que era de donde vienen los vampiros y Drácula y como no son reales... ¡Me encantaría tocar allí, solo para decir que he estado!".

Por: Bang Showbiz