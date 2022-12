La cantante Mary J. Blige confesó que quería casarse con Michael Jackson

Además de ser el gran referente musical que le animó a lanzar su propia carrera en la industria discográfica, Michael Jackson siempre se destacó como el gran amor platónico en la infancia de la cantante Mary J. Blige, quien soñaba ilusionada que algún día acabaría casada con él.

"Cuando era pequeña, estaba locamente enamorada de Michael Jackson y no solo porque su música era maravillosa, sino porque me él me atraía mucho. Le quería con toda mi alma y estaba segura de que iba a ser el hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida. Pensaba que algún día me casaría con él", aseguró la intérprete a la revista Us Weekly.

A pesar de que sus planes sentimentales con el rey del pop nunca llegaron a materializarse, al menos la intérprete puede consolarse pensando en el éxito que ha cosechado su carrera musical en las últimas décadas, un reconocimiento discográfico que nunca se hubiera producido si Mary hubiera seguido dando rienda suelta a su talento como peluquera.

"La verdad es que tenía talento como estilista y pensaba que ese podría ser un buen camino profesional para mí. Era la peluquera preferida de todas mis amigas y mi familia", reveló la artista antes de confesar uno de sus secretos para mantener intacta su poderosa voz.

"Me pongo muy nerviosa antes de cada concierto, por lo que estoy segura de que lo mejor para calmarse y cuidar las cuerdas vocales es tomar una taza de té con limón antes de salir al escenario. Siempre lo he hecho así", concluyó.

